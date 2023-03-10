Россияне отмывают деньги из-за Великобритании

Британские правоохранители обнаружили большое количество фиктивных компаний, зарегистрированных гражданами России в Великобритании в последние годы. По мнению правоохранителей, целью регистрации таких компаний является отмывание денег, а также уклонение от налогов.

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Также известно, что некоторые компании, принадлежащие россиянам, пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды.

Я не сомневаюсь, что британские компании, созданные несколько лет назад иностранными гражданами, сейчас причастны к ограблению Украины,

– заявил Оливер Буллоу, эксперт по финансовым преступлениям.

Обратите внимание! Россияне – лидеры среди тех, кто использует мягкое регулирование, позволяющее им скрывать свои активы без особого контроля.

Преступники отмывают деньги из-за Великобритании

В последние годы тысячи преступников зарегистрировали фирмы в Великобритании, учитывая следующие причины:

основать компанию здесь дешево,

мало проверок информации, которую они должны предоставить,

наличие британского адреса придает им респектабельность.

Далее они используют британские компании для перевода больших сумм денег в страну и хранят там несколько лет. Затем либо выводят деньги до того, как им придется представлять отчеты в Регистрационную палату, либо представляют мошеннические данные, где не раскрываются реальные активы, которыми владеет компания.

Важно! Британское правительство сейчас в процессе ужесточения законов, чтобы реформировать Регистрационную палату и прекратить финансовые преступления. Законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности был внесен в парламент в сентябре прошлого года и направлен на то, чтобы предоставить реестр компаний больше полномочий для выявления создающих компании и для расследования преступлений.