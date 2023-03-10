Росіяни відмивають гроші через Велику Британію
Британські правоохоронці виявили велику кількість фіктивних компаній, котрі зареєстрували громадяни Росії у Великій Британії останніми роками. На думку правоохоронців, метою реєстрації таких компаній бути відмивання грошей, а також ухилення від податків.
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Також відомом, що деякі компанії, які належать росіянам, намагаються використати війну в Україні для отримання фінансової вигоди.
Я не сумніваюся, що британські компанії, створені кілька років тому іноземними громадянами, зараз причетні до пограбування України,
– заявив Олівер Буллоу, експерт із фінансових злочинів.
Злочинці відмивають гроші через Велику Британію
Останніми роками тисячі злочинців зареєстрували фірми у Великій Британії з огляду на такі причини:
- заснувати компанію тут дешево,
- мало перевірок інформації, яку вони мають надати,
- наявність британської адреси надає їм респектабельності.
Далі вони використовують британські компанії для переведення великих сум грошей у країну та зберігають там протягом кількох років. Потім або виводять гроші до того, як їм доведеться подавати звіти до Реєстраційної палати, або подають шахрайські дані, де не розкриваються реальні активи, якими володіє компанія.