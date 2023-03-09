США отримали дозвіл на конфіскацію літака
Окружний суд США Східного округу Нью-Йорка санкціонував конфіскацію на підставі порушень експортного контролю та санкцій проти Росії.
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Порушивши експортний контроль Міністерства торгівлі, "Роснєфть" перетворила свій літак на контрабанду,
– заявив представник Міністерства юстиції Ендрю Адамс.
Прокурор США Бреон Піс додав, що такий примусовий захід демонструє той факт, що російським компаніям та олігархам, які відверто ухиляються від санкцій, запроваджених США у відповідь на невиправдану війну проти народу України, доводиться платити певну ціну.