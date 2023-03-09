США получили разрешение на конфискацию самолета
Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка санкционировал конфискацию из нарушений экспортного контроля и санкций против России.
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Нарушив экспортный контроль Министерства торговли, "Роснефть" превратила свой самолет в контрабанду,
– заявил представитель Министерства юстиции Эндрю Адамс.
Прокурор США Бреон Пис добавил, что такая принудительная мера демонстрирует тот факт, что российским компаниям и олигархам, откровенно уклоняющимся от санкций, введенных США в ответ на неоправданную войну против народа Украины, приходится платить определенную цену.