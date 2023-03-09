США получили разрешение на конфискацию самолета

Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка санкционировал конфискацию из нарушений экспортного контроля и санкций против России.

Читайте также Соучастники преступления: почему из России вышли только 9% международных компаний

Нарушив экспортный контроль Министерства торговли, "Роснефть" превратила свой самолет в контрабанду,

– заявил представитель Министерства юстиции Эндрю Адамс.

Прокурор США Бреон Пис добавил, что такая принудительная мера демонстрирует тот факт, что российским компаниям и олигархам, откровенно уклоняющимся от санкций, введенных США в ответ на неоправданную войну против народа Украины, приходится платить определенную цену.

Обратите внимание! С тех пор как санкции против России вступили в силу, произведенные в США самолеты Boeing 737-7JU по меньшей мере семь раз покидали и возвращались в Россию.