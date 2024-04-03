Люксові бренди Swatch Group, Prada та Fendi масово закривають магазини в Росії

Люксові світові бренди, які від початку повномасштабної війни в Україні призупинили свою діяльність на території Росії, почали позбавлятися магазинів у Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на звітність компаній та учасників ринку.

Люксові бренди закривають магазини в Росії

Скоріш за все на рішення компаній закрити магазини на території Росії вплинула заборона ЄС на експорт у Росію предметів розкоші дорожче 300 євро, яка діє вже два роки.

Читайте також Через два роки: Zara повернулася в українську столицю

Магазини Prada

Про закриття 3 магазинів у Москві, йдеться у звіті Prada. Там також зазначається, що на початок 2024 року у бренду в Росії залишилося лише 6 точок продажу.

Магазини Fendi

Fendi також відмовилася від оренди 3 приміщень у Москві. Наразі у компанії все ще діє контракт на оренду бутика в ЦУМі, однак у компанії планують розірвати його з 1 серпня 2024 року.

Магазини Swatch Group

Також наприкінці 2023 року Swatch Group куди входять такі бренди як: Breguet, Harry Winston, Omega та Rado розірвала договори оренди 15 своїх магазинів у Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах. Згідно зі звітністю, у компанії залишилося 13 точок у Росії.