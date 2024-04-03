Знову в Україні

Мережа магазинів Zara повернулася в українську столицю через два роки після закриття, що було спричинене повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

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Зокрема, поки йдеться про відкриття магазинів Zara у ТРЦ "Respublika Park", "Lavina Mall", "River Mall" та "Dream town". Відвідати магазини вже прийшло чимало людей, зокрема спостерігаються неабиякі черги до магазинів.

Момент відкриття магазину Zara у ТРЦ "Respublika Park"

Черги в магазин Zara у ТРЦ "Respublika Park"

Цікаво! Inditex зберігала свої договори оренди з орендодавцями під час закриття магазинів, але не розголошує, на яких умовах.

Що ще відомо про відкриття магазинів

Також власник Inditex раніше повідомляв в розмові з Financial Times, що спочатку запрацюють 20 магазинів, зокрема у торгових центрах Києва. Загалом дистриб'юторська група планує відкриття 50 із понад 80 магазинів.

Зауважте! У компанії також підкреслили, що Inditex надаватиме пріоритет безпеці співробітників і клієнтів і адаптуватиме свої плани до ринкових обставин.

Нагадаємо, що Inditex закрила свої 84 магазини в Україні 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді компанія припинила доставляти товари до країни, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм українським працівникам.