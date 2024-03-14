Рекордні показники Inditex

За результатами минулого року продажі Inditex зросли на 10,4% до 35,9 мільярда євро. Також у компанії заявили, що вони зросли в усіх географічних регіонах і серед усіх брендів Inditex.

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Чистий прибуток також досяг нового максимуму після того, як зріс на 30,3% з 2022 року до 5,4 мільярда євро.

Результати діяльності Inditex у 2023 році були чудовими. Наші команди змогли скористатися можливостями для подальшого зростання. Ми інвестуємо, щоб стимулювати майбутнє зростання і продовжуємо пропонувати привабливу винагороду акціонерам,

– заявив генеральний директор Inditex Оскар Гарсія Масейрас.

Цікаво! Загалом на кінець року працювало майже 5,7 тисячі магазинів Inditex.

Магазинів Zara у 2024 році стане більше

У цьому році дистриб'юторська група Inditex планує розширятись, зокрема за рахунок магазинів Zara в Лос-Анджелесі та Лас-Вегасі.

Компанія також хоче відкрити нові розподільчі центри в 2024 і 2025 роках в рамках великого плану розширення логістики, що коштуватиме компанії 900 мільйонів євро інвестицій.

Нагадаємо! Inditex – один з найбільших у світі холдингів за обсягами продажів та найважливішим світовим ритейлером. У нього входять такі бренди як Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka та інші.