McDonald's різко скорочує меню в усіх ресторанах України: що сталося
McDonald's тимчасово змінив асортимент страв у всіх своїх ресторанах в Україні. У компанії пояснили, що обмеження пов'язані з проблемами на складі логістичного партнера.
Чому в McDonald's змінили меню по всій Україні
Мережа McDonald's тимчасово перейшла на скорочене меню в усіх ресторанах України, проте це тимчасове рішення, повідомили в компанії.
Через пошкодження складу нашого логістичного партнера внаслідок нещодавньої дронової атаки ми тимчасово переходимо на скорочене меню в усіх ресторанах McDonald's в Україні,
– йдеться в повідомленні компанії 30 вересня.
У компанії не назвали конкретний перелік позицій, які тимчасово недоступні. Перевірити актуальний асортимент можна кількома способами:
- у застосунку McDonald's;
- у застосунках партнерів із доставки;
- безпосередньо в ресторані.
Таким чином, набір доступних страв може відрізнятися залежно від конкретного закладу та наявності продуктів.
Що сталося зі складом
Проблеми з постачанням виникли після атаки Росії на склад McDonald's в Київській області 25 вересня. Йдеться про продовольчий склад із холодильними камерами у Броварському районі, який використовував логістичний партнер McDonald's.
Перший удар стався близько третьої години ночі, повторний – уже вдень. Після другого удару виникла пожежа. Приміщення з продуктами згоріло повністю. Жодного військового об’єкта тут не було – на складі зберігали продукти. Все виглядає як цілеспрямований удар по об’єкту, пов’язаному з американською компанією,
– повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.
У пресслужбі McDonald's підтвердили цю інформацію.