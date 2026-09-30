McDonald's різко скорочує меню в усіх ресторанах України: що сталося

McDonald's тимчасово змінив асортимент страв у всіх своїх ресторанах в Україні. У компанії пояснили, що обмеження пов'язані з проблемами на складі логістичного партнера.

Чому в McDonald's змінили меню по всій Україні

Мережа McDonald's тимчасово перейшла на скорочене меню в усіх ресторанах України, проте це тимчасове рішення, повідомили в компанії.

Через пошкодження складу нашого логістичного партнера внаслідок нещодавньої дронової атаки ми тимчасово переходимо на скорочене меню в усіх ресторанах McDonald's в Україні,

– йдеться в повідомленні компанії 30 вересня.

У компанії не назвали конкретний перелік позицій, які тимчасово недоступні. Перевірити актуальний асортимент можна кількома способами:

у застосунку McDonald's;

у застосунках партнерів із доставки;

безпосередньо в ресторані.

Таким чином, набір доступних страв може відрізнятися залежно від конкретного закладу та наявності продуктів.

Що сталося зі складом

Проблеми з постачанням виникли після атаки Росії на склад McDonald's в Київській області 25 вересня. Йдеться про продовольчий склад із холодильними камерами у Броварському районі, який використовував логістичний партнер McDonald's.

Перший удар стався близько третьої години ночі, повторний – уже вдень. Після другого удару виникла пожежа. Приміщення з продуктами згоріло повністю. Жодного військового об’єкта тут не було – на складі зберігали продукти. Все виглядає як цілеспрямований удар по об’єкту, пов’язаному з американською компанією,

– повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

У пресслужбі McDonald's підтвердили цю інформацію.



