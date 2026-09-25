Що відомо про атаку на відому компанію

Ніхто з людей не постраждав, про що повідомили у компанії.

Можемо підтвердити, що сьогодні внаслідок російської дронової атаки було уражено один зі складів нашого логістичного партнера в Київській області. Найголовніше, що ніхто не постраждав,

– йдеться у повідомленні.

Водночас ресторани закладу продовжують працювати у звичному режимі. Компанія продовжує оцінювати можливий вплив ситуації на операційні процеси.

Скриншот повідомлення компанії у соціальних мережах

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Нагадаємо, що про атаку на заклад повідомив навіть Володимир Зеленський. Він підтвердив, що були "удари дронами по складу, що використовується Макдональдзом".

Ударний дрон проти звичайних продуктів. Росіяни постійно розширюють свою ескалаційну операцію: американський та інший бізнес, датацентри, провайдери інтернету – все звичайне життя для Росії просто мішень,

– написав Зеленський.

А 15 вересня також було пошкоджено McDonald's у Києві. Але внаслідок атаки ніхто не постраждав, а заклад швидко відновив роботу.

Нагадаємо, що компанія також визначалася щодо роботи під час жовтих повітряних тривог. Наразі змінювати принцип роботи не планують.