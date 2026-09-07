Частина меню McDonald's зникла з продажу: у компанії пояснили, що сталося

У ресторанах McDonald's в Україні частина позицій меню може бути тимчасово недоступною. У компанії пояснили, що сталося з постачанням і чи справді є проблема.

Чи є в McDonald's проблеми через атаки Росії

McDonald's в Україні повідомив про затримками з постачанням, які виникають через часті та тривалі повітряні тривоги, пише "РБК-Україна".

Через затримки в постачанні, спричинені частими й тривалими повітряними тривогами, деякі позиції можуть бути тимчасово недоступні в окремих ресторанах,

– зазначили в компанії.

У McDonald's зазначили, що разом із логістичним партнером працюють над тим, щоб стабілізувати постачання продукції до ресторанів мережі.

При цьому ситуація може відрізнятися залежно від конкретного закладу. Актуальне меню можна перевірити у застосунку McDonald's, безпосередньо на терміналах самообслуговування або в застосунках партнерів із доставки.

Що відомо про перебої з продуктами

Повідомлення про можливу відсутність окремих продуктів почали з'являтися в соціальних мережах на тлі російських ударів по складах та логістичних центрах.

Зокрема, користувачі повідомляли про недоступність частини пропозицій у ресторанах McDonald's у Гатному під Києвом, а також у самому Києві. Водночас у McDonald's не пов'язують перебої безпосередньо з пошкодженням конкретних складів чи логістичних центрів.

Про нестачу продукції в McDonald's / скриншот "РБК-Україна"

Про нестачу продукції в McDonald's / скриншот "РБК-Україна"

Нагадаємо, що навесні в McDonald's в Україні подорожчали бургери та комбо-набори.

Зокрема, Біг Мак тепер коштує до 159 гривень, а Дабл Біг Тейсті – до 279 гривень.

Частина популярних позицій подорожчала на 20 – 30 гривень. Водночас деякі комбо-набори фактично наблизилися за вартістю до європейського рівня.

Водночас компанія не переглядала суттєво вартість усіх позицій. Зокрема, майже без змін залишилися ціни на соуси, воду, деякі десерти та "НайсПрайс Комбо".