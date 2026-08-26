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26 серпня, 14:20
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Гучне відкриття: McDonald's запрацював у новому місті України

Альбіна Ковпак

Мережа McDonald's відкрила перший ресторан в Умані. Новий заклад почав працювати 26 серпня та став 130-м рестораном компанії, який нині працює в Україні.

Де відкрився новий McDonald's

Мережа McDonald's в Україні поступово розширюється завдяки новим відкриттям. Про це повідомили у пресслужбі компанії, пише "Економічна правда".

Новий ресторан розташований за адресою вул. Степана Бандери, 6. Заклад знаходиться неподалік в'їзду в місто та працює на трасі М-05 Київ – Одеса. Відомо, що його відкрили у партнерстві з автозаправним комплексом Grand Petrol.

Площа закладу перевищує 470 квадратних метрів. Для відвідувачів облаштували місця як усередині ресторану, так і на відкритій терасі.

Загалом новий McDonald's може одночасно прийняти до 230 гостей. Заклад працює за таким графіком:

  • зал ресторану – щодня з 7:00 до 23:00;
  • "МакДрайв" – щодня з 5:00 до 23:00.

Відкриття нового закладу також створило нові робочі місця. За даними компанії, ресторан в Умані забезпечив роботою 60 людей.

Новий McDonald's в Умані / фото RAU

Новий McDonald's в Умані / фото RAU

Як змінилися ціни в McDonald's

До слова, відкриття нового ресторану відбувається на тлі підвищення цін у мережі. Навесні в McDonald's в Україні подорожчали бургери та комбо-набори.

Зокрема, Біг Мак тепер коштує до 159 гривень, а Дабл Біг Тейсті – до 279 гривень.

Частина популярних позицій подорожчала на 20 – 30 гривень. Водночас деякі комбо-набори фактично наблизилися за вартістю до європейського рівня.

Водночас компанія не переглядала суттєво вартість усіх позицій. Зокрема, майже без змін залишилися ціни на соуси, воду, деякі десерти та "НайсПрайс Комбо".

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