Где открылся новый McDonald's

Сеть McDonald's в Украине постепенно расширяется благодаря новым открытиям. Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет "Экономическая правда".

Новый ресторан расположен по адресу ул. Степана Бандеры, 6. Заведение находится недалеко от въезда в город и работает на трассе М-05 Киев – Одесса. Известно , что его открыли в партнерстве с автозаправочным комплексом Grand Petrol.

Площадь заведения превышает 470 квадратных метров. Для посетителей обустроили места как внутри ресторана, так и на открытой террасе.

В целом новый McDonald's может одновременно принять до 230 гостей. Заведение работает по следующему графику:

зал ресторана – ежедневно с 7:00 до 23:00;

"МакДрайв" – ежедневно с 5:00 до 23:00.

Открытие нового заведения также привело к созданию новых рабочих мест. По данным компании, ресторан в Умани обеспечил работой 60 человек.

Новый McDonald's в Умани / фото RAU

Новый McDonald's в Умани / фото RAU

Как изменились цены в McDonald's

К слову, открытие нового ресторана происходит на фоне повышения цен в сети. Весной в McDonald's в Украине подорожали бургеры и комбо-наборы.

В частности, Биг Мак теперь стоит до 159 гривен, а Дабл Биг Тейсти – до 279 гривен.

Часть популярных позиций подорожала на 20–30 гривен. В то же время некоторые комбо-наборы фактически приблизились по стоимости к европейскому уровню.

При этом компания не пересматривала существенно стоимость всех позиций. В частности, практически без изменений остались цены на соусы, воду, некоторые десерты и "НайсПрайс Комбо".