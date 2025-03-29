Маск заявив, що продав соцмережу X

Американський мільярдер Ілон Маск оголосив про продаж своєї компанії соціальних медіа X своєму стартапу з розробки штучного інтелекту xAI.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Маск продав соцмережу Х

Відповідно до угоди, соцмережа X оцінюється у 33 мільярди доларів.

Ф’ючерси xAI і X взаємопов’язані. Сьогодні ми офіційно робимо крок, щоб поєднати дані, моделі, обчислення, розповсюдження та талант. Ця комбінація розкриє величезний потенціал, поєднавши передові можливості штучного інтелекту та досвід xAI із величезним охопленням X,

– написав Маск у дописі на платформі X.

Маск не розповів про будь-які негайні зміни в X, хоча чат-бот Grok від xAI вже інтегрований у платформу. За його словами, об’єднана платформа "забезпечить розумніші, більш значущі враження".

Вказується, що Маск вніс низку змін у платформу, колись відому як Twitter, відколи він її придбав у 2022 році, що змусило деяких великих рекламодавців покинути цю платформу. Він звільнив 80 відсотків персоналу компанії, а також змінив систему перевірки платформи.