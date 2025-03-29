Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Маск продал соцсеть Х

Согласно договору, соцсеть X оценивается в 33 миллиарда долларов.

Фьючерсы xAI и X взаимосвязаны. Сегодня мы официально делаем шаг, чтобы совместить данные, модели, вычисления, распространения и талант. Эта комбинация раскроет огромный потенциал, объединив передовые возможности искусственного интеллекта и опыт xAI с огромным охватом X,

– написал Маск в заметке на платформе X.

Маск не рассказал о каких-либо немедленных изменениях в X, хотя чат-бот Grok от xAI уже интегрирован в платформу. По его словам, объединенная платформа "обеспечит более умные, более значимые впечатления".

Указывается, что Маск внес ряд изменений в платформу, когда-то известную как Twitter, с тех пор, как он ее приобрел в 2022 году, что заставило некоторых крупных рекламодателей покинуть эту платформу. Он уволил 80 процентов персонала компании, а также изменил систему проверки платформы.