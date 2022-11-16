Ілон Маск публічно звільнив співробітників Twitter, одного прямо у коментарях в соцмережі

Ілон Маск звільнив інженерів Twitter, котрі публічно критикують його у соціальній мережі. Один зі співробітників дізнався про звільнення з коментаря мільярдера під своїм дописом у Twitter.

Маск звільнив працівників, які його критикували Одного співробітника Маск звільнив у реплаях до його твіту з критикою. Інший дізнався про звільнення публічно, після того, як відкрито дорікнув Маску. Обоє співробітників працювали у Twitter від 8 до 10 років.

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Звільнення через Twitter

Інженер Ерік Фронхефер, який працював над додатком Twitter для ОС Android, ретвітнув посаду Маска, підкресливши, що розуміння мільярдером технічної частини додатка Twitter було "неправильним". Мільярдер не забарився з відповіддю та попросив Фронхефера уточнити, про що йдеться.

Twitter дуже повільний на Android. Що ти зробив, аби це виправити?

– написав Маск, коментуючи допис інженера.

Після спроби пояснити свої думки в ряді твітів інший користувач запитав Фронхефера, чому він не поділився своїми відгуками приватним чином. Своєю чергою інженер, котрий працював у Twitter понад вісім років, відповів, що, можливо, начальству також варто "запитувати приватним чином".

Можливо, використовувати Slack чи електронну пошту,

– написав Фронхефер.

Публічне звільнення

У реплаях до цього треду Маск написав, що Фронхефера звільнено. У відповідь інженер ретвітнув цю посаду, додавши вітальний смайлик, який багато співробітників використали, коли їх звільняли на початку цього місяця, після того, як Маск купив соцмережу.

Інший інженер Бен Лейб також був звільнений після критики Маска. У Bloomberg зауважили, що Лейб пропрацював у Twitter десять років й підтвердив виданню своє звільнення.

Він також ретвітнув посаду мільярдера зі словами: "Як колишній технічний керівник з інфраструктури тимчасових шкал у Twitter, я можу з упевненістю сказати, що ця людина поняття не має, про що говорить".