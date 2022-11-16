Ілон Маск публічно звільнив співробітників Twitter, одного прямо у коментарях в соцмережі

16 листопада 2022 , 10:03
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Джерело:

Bloomberg

Ілон Маск звільнив інженерів Twitter, котрі публічно критикують його у соціальній мережі. Один зі співробітників дізнався про звільнення з коментаря мільярдера під своїм дописом у Twitter.

Маск звільнив працівників, які його критикували

Одного співробітника Маск звільнив у реплаях до його твіту з критикою. Інший дізнався про звільнення публічно, після того, як відкрито дорікнув Маску. Обоє співробітників працювали у Twitter від 8 до 10 років. 

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  • Звільнення через Twitter

Інженер Ерік Фронхефер, який працював над додатком Twitter для ОС Android, ретвітнув посаду Маска, підкресливши, що розуміння мільярдером технічної частини додатка Twitter було "неправильним". Мільярдер не забарився з відповіддю та попросив Фронхефера уточнити, про що йдеться.

Twitter дуже повільний на Android. Що ти зробив, аби це виправити?
– написав Маск, коментуючи допис інженера. 

Після спроби пояснити свої думки в ряді твітів інший користувач запитав Фронхефера, чому він не поділився своїми відгуками приватним чином. Своєю чергою інженер, котрий працював у Twitter понад вісім років, відповів, що, можливо, начальству також варто "запитувати приватним чином".

Можливо, використовувати Slack чи електронну пошту,
– написав Фронхефер.

У реплаях до цього треду Маск написав, що Фронхефера звільнено. У відповідь інженер ретвітнув цю посаду, додавши вітальний смайлик, який багато співробітників використали, коли їх звільняли на початку цього місяця, після того, як Маск купив соцмережу. 

  • Публічне звільнення

Інший інженер Бен Лейб також був звільнений після критики Маска. У Bloomberg зауважили, що Лейб пропрацював у Twitter десять років й підтвердив виданню своє звільнення.

Він також ретвітнув посаду мільярдера зі словами: "Як колишній технічний керівник з інфраструктури тимчасових шкал у Twitter, я можу з упевненістю сказати, що ця людина поняття не має, про що говорить".

Автор: Дар'я Вереньова