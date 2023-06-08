Відомий онлайн-сервіс з США приєднався до тривожного тренду

Ще одна компанія у США анонсувала скорочення штату

Онлайн-сервіс Reddit повідомив про намір звільнити майже 5% або 90 працівників. За даними ЗМІ, співробітники компанії отримали відповідний лист від виконавчого директора Стіва Хаффмана.

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Очільник Reddit також додав, що фірма має на меті зменшити кількість найманих працівників до кінця 2023 року приблизно до 100 осіб. Попередній план включав 300 осіб. Таким чином, Reddit поповнила перелік технологічних компаній, які вирішили зменшити кількість співробітників.

Що відбувається на ринку праці у США

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Нагадаємо, що з початку 2023 року кількість звільнених осіб у техсекторі перетнула позначку у 200 тисяч осіб. Темпи скорочення штатів працівників уже перевершили аналогічний показник роком раніше.

Масові звільнення у компанії Meta спровокували нові проблеми для Марка Цукерберга. По-перше, у команді почався розкол, а співробітник техгіганта більше не довіряють мільярдеру та засновнику компанії.