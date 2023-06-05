Частка реклами у доходах соціальної мережі Twitter – приблизно 90%. Придбавши мережу, Ілон Маск звільнив головних рекламних менеджерів, чим сильно відлякав рекламодавців.

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Як обвалилися доходи Twitter від реклами

У першому тижні травня доходи соціальної мережі від реклами склали 88 мільйонів доларів. Це на 59% менше за минулорічний показник. Компанія ніяк не могла наздогнати власні щотижневі прогнози продажів, інколи різниця складала цілих 30%.

Як повідомили колишні та нинішні працівники компанії, ситуація ще гірша, аніж виглядає. Жодних чинників, які б дозволяли говорити про майбутнє з оптимізмом, наразі немає.

Рекламодавці нажахані зростанням рівнем розпалювання ненависті та порнографії. Не додає їм впевненості й велика кількість реклами з азартними іграми, а також продуктів з марихуаною. У самій компанії прогнозують, що кожного тижня прибуток компанії буде меншим на 56% у порівнянні з минулорічними показниками.

Натомість сам Маск удає, що все гаразд, та навіть заявляє, що рекламний бізнес Twitter переживає підйом.

Майже всі рекламодавці повернулися,

– заявив Маск, хоча це не відповідає реальності.

Раніше мільярдер обіцяв перетворити Twitter у "найповажнішу рекламну платформу", але наразі ситуація виглядає абсолютно протилежною.