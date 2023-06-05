Доля рекламы в доходах социальной сети Twitter – примерно 90%. Приобретя сеть, Илон Маск уволил главных рекламных менеджеров, чем сильно отпугал рекламодателей.

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Как обвалились доходы Twitter от рекламы

В первой неделе мая доходы социальной сети от рекламы составили 88 миллионов долларов. Это на 59% меньше прошлогоднего показателя. Компания никак не могла догнать собственные еженедельные прогнозы продаж, иногда разница составляла целых 30%.

Как сообщили бывшие и нынешние работники компании, ситуация еще хуже, чем выглядит. Никаких факторов, позволяющих говорить о будущем с оптимизмом, пока нет.

Рекламодатели ужасаются ростом разжигания ненависти и порнографии. Не придает им уверенности и большое количество рекламы с азартными играми, а также продуктов с марихуаной. В самой компании прогнозируют, что каждую неделю прибыль компании будет меньше на 56% по сравнению с прошлогодними показателями.

Сам Маск делает вид, что все в порядке, и даже заявляет, что рекламный бизнес Twitter переживает подъем.

Почти все рекламодатели вернулись,

– заявил Маск, хотя это не соответствует реальности.

Ранее миллиардер обещал превратить Twitter в "самую уважаемую рекламную платформу", но ситуация выглядит совершенно противоположной.