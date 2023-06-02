Напомним, что Маск приобрел компанию Twitter во второй половине 2022 года. По его словам, это было нужно для того, чтобы в "здоровой манере обсуждать разные мнения".

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Ребрендинг Twitter

Бизнесмен заявил, что новым названием социальной сети, вероятнее всего, станет Х. По его словам, главное основание для такого изменения – более широкий спектр длинных текстов, видео, обмена сообщениями, а также финансовых услуг.

Я верю в описательный брендинг. В то время как X может означать что угодно,

– добавил миллиардер.

Маск ответил на дополнительные вопросы, которые задали пользователи Twitter. В частности, он подтвердил, что план об изменении названия – это правда. По его словам, название Twitter больше не подходит компании.

Смелость – признак успешных людей, которые не гонятся за трендами, а создают их. С Škoda Kamiq вы почувствуете это в полной мере! Благодаря эмоциональному дизайну компактный кроссовер выделяется из общего потока машин, а комфортный интерьер и продуманные функции сделают передвижение по городским джунглям приятной забавой, даже в понедельник или в час пик.

Напомним, что в середине мая Илон Маск сообщил, что идет из должности генерального директора социальной сети Однако бизнесмен и дальше будет выполнять обязанности исполнительного председателя и технического директора компании.

Это далекая не единственная новость о Маске, всколыхнувшая мир за последние дни. К примеру, бизнесмену удалось вернуть себе звание самого богатого человека мира, опередив французского миллиардера Бернара Арно.