Маск снова самый богатый человек в мире
После падения акций LVMH на 2,6% Бернар Арно опустился до второй строчки в рейтинге самых богатых людей мира. Его опередил Илон Маск.
Читайте также Илон Маск в Китае: как отреагировали акции Tesla
Бернар Арно основал LVMH к которому, в свою очередь, принадлежат Louis Vuitton, Fendi и Hennessy. С апреля акции этой компании упали на 10%. Так произошло из-за угасания веры в динамичность сектора предметов роскоши из-за замедления экономического роста, особенно на критически важном рынке Китая.
Илон Маск заработал в 2023 году свыше 55,3 миллиарда долларов, преимущественно благодаря Tesla. Индекс миллиардеров показал:
- состояние Маска – примерно в 192,3 миллиарда долларов;
- состояние Арно – около 186,6 миллиарда долларов.
Маск согласился уйти с должности гендиректора Twitter
- Маск отмечал, что уйдет с поста, когда найдет "кого-то достаточно тупого". Он также рассказал, чем будет заниматься потом.
- Я оставлю пост руководителя Twitter как только найду кого-нибудь достаточно тупого, чтобы занять эту должность. После этого я буду только заниматься программным обеспечением и серверами, – сказал Маск.
- Напомним, все началось с вопроса Маска о том, стоит ли ему покинуть свой руководящий пост в компании. Большинство – 57,5% пользователей из более 17 миллионов – ответили утвердительно.