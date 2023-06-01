Маск снова самый богатый человек в мире

После падения акций LVMH на 2,6% Бернар Арно опустился до второй строчки в рейтинге самых богатых людей мира. Его опередил Илон Маск.

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Напомним! Арно впервые опередил Гендиректора Tesla в декабре, когда технологии столкнулись с трудом, а предметы роскоши показали устойчивость к инфляции.

Бернар Арно основал LVMH к которому, в свою очередь, принадлежат Louis Vuitton, Fendi и Hennessy. С апреля акции этой компании упали на 10%. Так произошло из-за угасания веры в динамичность сектора предметов роскоши из-за замедления экономического роста, особенно на критически важном рынке Китая.

Илон Маск заработал в 2023 году свыше 55,3 миллиарда долларов, преимущественно благодаря Tesla. Индекс миллиардеров показал:

состояние Маска – примерно в 192,3 миллиарда долларов;

состояние Арно – около 186,6 миллиарда долларов.

Маск согласился уйти с должности гендиректора Twitter