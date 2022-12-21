Маск отмечал, что уйдет с поста, когда найдет "кого-то достаточно тупого". Он также рассказал, чем будет заниматься потом.

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Маск хочет найти на замену "кого-то достаточно тупого"

Я оставлю пост руководителя Twitter как только найду кого-нибудь достаточно тупого, чтобы занять эту должность. После этого я буду только заниматься программным обеспечением и серверами,

– сказал Маск.

Напомним, все началось с вопроса Маска о том, стоит ли ему покинуть свой руководящий пост в компании. Большинство – 57,5% пользователей из более 17 миллионов – ответили утвердительно.

Следует помнить, что такие опросы в случае Маска часто являются больше анонсами, чем желанием узнать мнение пользователей.

Ранее он спрашивал, стоит ли ему купить твиттер, а потом оказалось, что он это уже делает.

В ноябре 2021 года он продал 10 процентов акций Tesla после того, как поинтересовался об этом у своих подписчиков, а большинство из них ответило, что именно так стоит и сделать. Тогда он написал: "Я буду придерживаться результатов этого опроса, как бы он ни пошел". Но журналисты The Wall Street Journal обнаружили, что принял решение продать акции еще в сентябре.

Что будет с последующими опросами

Соцсеть, вероятно, позволит голосовать в будущих важных опросах только платным подписчикам Twitter Blue. Какие важные темы подразумеваются, не уточняется, но это могут быть решения о критических обновлениях и изменениях, которые окажутся значительное влияние на будущее сервиса, а также политика компании по разным вопросам.

Такую идею Маска натолкнул один из пользователей Twitter с ником Unfiltered Boss.

Любопытно. Подписка Twitter Blue за 8 долларов доступна только в четырех странах – США, Австралии, Канаде и Новой Зеландии. О планах ее распространения на другие страны ничего не известно.