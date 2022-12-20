Напомним, все началось с вопроса Маска о том, стоит ли ему покинуть свой руководящий пост в компании. Большинство – 57,5% пользователей из более 17 миллионов – ответили утвердительно. Новый владелец компании уже второй день не комментирует эти результаты, но явно обиделся на них.
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Что теперь будет с опросами
Как пишет источник, соцсеть, вероятно, позволит голосовать в будущих важных опросах только платным подписчикам Twitter Blue. Какие важные темы подразумеваются, не уточняется, но это могут быть решения о критических обновлениях и изменениях, которые окажут значительное влияние на будущее сервиса, а также политика компании по разным вопросам.
На такую идею Маска натолкнул один из пользователей Twitter с ником Unfiltered Boss.
"Подписчики Blue должны быть единственными, кто может голосовать в опросах, связанных с политикой ", – говорится в комментарии, на который Маск ответил: "Хорошая мысль. Твиттер внесет это изменение".
Что еще интересного в Twitter
Соцсеть запускает "Blue for Business", чтобы помочь идентифицировать бренды и их представителей.
- Это подписка, ориентированная на компании, желающие "подтвердить и выделить себя".
- Новая функция позволит связывать официальные страницы компаний со страницами сотрудников и добавлять к профилю отметку.
- Эстер Кроуфорд, директор по управлению продуктами в Twitter, которая представила анонс, имеет рядом со своей синей галочкой квадратный логотип соцсети, подтверждающий, что она работает в компании.
- Никаких других деталей, включая цены, нет.
- Twitter также официально начал развертывание нового значка с серой галочкой для "правительственных и многосторонних аккаунтов" и золотого для бизнес-аккаунтов.
- Также Blue for Business включает в себя квадратные аватары.
Blue for Business / Фото The Verge