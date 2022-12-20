Нагадаємо, все почалося з запитання Маска про те, чи варто йому покинути свій керівний пост у компанії. Більшість – 57,5% користувачів із понад 17 мільйонів – відповіли ствердно. Новий власник компанії вже другий день не коментує ці результати, але явно на них образився.

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Що тепер буде з опитуваннями

Як пише джерело, соцмережа, ймовірно, дозволить голосувати у майбутніх важливих опитуваннях лише платним підписникам Twitter Blue. Які саме важливі теми маються на увазі, не уточнюється, але це можуть бути рішення про критичні оновлення та зміни, що матимуть значний вплив на майбутнє сервісу, а також політика компанії щодо різних питань.

На таку ідею Маска наштовхнув один із користувачів Twitter з ніком Unfiltered Boss.

"Підписники Blue повинні бути єдиними, хто може голосувати в опитуваннях, пов'язаних з політикою", – йдеться в коментарі, на який Маск відповів: "Гарна думка. Твіттер внесе цю зміну".

А ми традиційно нагадуємо, що підписка Twitter Blue за 8 доларів доступна лише в чотирьох країнах – США, Австралії, Канаді та Новій Зеландії. Про плани поширення її на інші країни нічого не відомо.

Що ще цікавого в Twitter

Соцмережа запускає "Blue for Business", щоб допомогти ідентифікувати бренди та їхніх представників.

Це підписка, орієнтована на компанії, які хочуть "підтвердити та виділити себе".

Нова функція дозволить пов'язувати офіційні сторінки компаній зі сторінками співробітників і додавати до профілю відмітку.

Естер Кроуфорд, директорка з управління продуктами в Twitter, яка представила анонс, має поряд зі своєю синьою галочкою квадратний логотип соцмережі, який підтверджує, що вона працює в компанії.

Ніяких інших деталей, у тому числі ціни, немає.

Twitter також офіційно розпочав розгортання нового значка із сірою галочкою для "урядових та багатосторонніх акаунтів", та золотого для бізнес-акаунтів.

Також Blue for Business включає в себе квадратні аватари.



Blue for Business / Фото The Verge