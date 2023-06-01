Маск знову найбагатша людина у світі
Після падіння акцій LVMH на 2,6% Бернар Арно опустився до другої сходинки у рейтингу найбагатших людей світу. Його випередив Ілон Маск.
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Бернар Арно заснував LVMH до якого, своєю чергою, належать Louis Vuitton, Fendi та Hennessy. З квітня акції цієї компанії впали на 10%. Так сталося через згасання віри в динамічність сектору предметів розкоші через уповільнення економічного зростання, особливо на критично важливому ринку Китаю.
Натомість Ілон Маск заробив у 2023 році понад 55,3 мільярда доларів, переважно завдяки Tesla. Індекс мільярдерів показав:
- статки Маска – приблизно в 192,3 мільярда доларів;
- статки Арно – близько 186,6 мільярда доларів.
Маск погодився піти з посади гендиректора Twitter
- Маск зазначав, що піде з посади, коли знайде "когось достатньо тупого". Він також розповів, чим буде займатися потім.
- Я залишу пост керівника Twitter як тільки знайду когось достатньо тупого, щоб обійняти цю посаду. Після цього, я буду лише займатись програмним забезпеченням та серверами, – сказав Маск.
- Нагадаємо, все почалося з запитання Маска про те, чи варто йому покинути свій керівний пост у компанії. Більшість – 57,5% користувачів із понад 17 мільйонів – відповіли ствердно.