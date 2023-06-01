Маск знову найбагатша людина у світі

Після падіння акцій LVMH на 2,6% Бернар Арно опустився до другої сходинки у рейтингу найбагатших людей світу. Його випередив Ілон Маск.

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Нагадаємо! Арно вперше випередив Гендиректора Tesla у грудні, коли технології зіткнулися з труднощами, а предмети розкоші показали стійкість перед інфляцією.

Бернар Арно заснував LVMH до якого, своєю чергою, належать Louis Vuitton, Fendi та Hennessy. З квітня акції цієї компанії впали на 10%. Так сталося через згасання віри в динамічність сектору предметів розкоші через уповільнення економічного зростання, особливо на критично важливому ринку Китаю.

Натомість Ілон Маск заробив у 2023 році понад 55,3 мільярда доларів, переважно завдяки Tesla. Індекс мільярдерів показав:

статки Маска – приблизно в 192,3 мільярда доларів;

статки Арно – близько 186,6 мільярда доларів.

Маск погодився піти з посади гендиректора Twitter