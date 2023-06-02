Нагадаємо, що Маск придбав компанію Twitter у другій половині 2022 року. За його словами, це було потрібно для того, щоб у "здоровій манері обговорювати різні думки".

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Ребрендинг Twitter

Бізнесмен заявив, що новою назвою соціальної мережі, найімовірніше, стане Х. За його словами, головна підстава для такої зміни – ширший спектр довгих текстів, відео, обміну повідомленнями, а також фінансових послуг.

Я вірю в описовий брендинг. У той час як X може означати що завгодно,

– додав мільярдер.

Маск відповів на додаткові питання, які поставили користувачі Twitter. Зокрема, він підтвердив, що план про зміну назви – це правда. За його словами, назва Twitter більше не підходить компанії.

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Нагадаємо, що у середині травня Ілон Маск повідомив, що йде з посади генерального директора соціальної мережі. Проте бізнесмен і надалі буде виконувати обв'язки виконавчого голови та технічного директора компанії.

Це далека не єдина новина про Маска, яка сколихнула світ за останні дні. Для прикладу, бізнесмену вдалося повернути собі звання найзаможнішої людини світу, випередивши французького мільярдера Бернара Арно.