Безпілотники – одна з найбільших потреб української армії. Німецька компанія, яка вже співпрацює з Міністерством оборони України, вирішила відкрити своє представництво в нашій країні.

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Quantum Systems вже в Україні

Німецька Quantum Systems заявила про те, що відкрила в Україні центри навчання, підтримки та логістики. Ця компанія займається виробництвом дронів, які є такими необідними на фронті.

У центрах Quantum Systems в Україні вже навчають користуватися системами Vector, а також їх технічно обслуговувати. Окрім того, ці центри будуть спеціалізуватися на закупівлі запчастин та ремонті безпілотників.

Які безпілотники робить Quantum Systems

Флагманом Quantum Systems є безпілотник Vector Він може злітати та приземлятися вертикально. Також серед його переваг:

двигун з низьким рівнем шуму;

зашифрований IP-зв’язок, який передає відео.

Також компанія виготовляє дрони Scorpion та Trinity Tactical. Безпілотники працюють зі штучним інтелектом, що дозволяє краще розпізнавати об'єкти з повітря.

Quantum Systems вже працює з МОН, зокрема, Міністерство оборони вже замовило для армії 300 дронів. Для української армії вже купували ці системи: 33 у 2022 році та 105 у 2023 році.