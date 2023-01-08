McDonald's скоротить частину свого штату

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's планує скоротити частину свого корпоративного персоналу у 2023 році. Про це повідомив гендиректор компанії Кріс Кемпчінскі.

McDonald's планує скорочення штату

У McDonald's розповіли, що деякі ініціативи перестануть вважатися пріоритетними, роботу над іншими зупинять. Кемпчінскі сподівається, що це допоможе скоротити загальносвітові витрати та вивільнити ресурси для інвестицій у зростання бізнесу.

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Тож керівництво компанії оцінюватиме ролі людей і рівні штатного розкладу в підрозділах компанії, а на менеджерів чекають складні обговорення і рішення. McDonald's планує повідомити про свої майбутні кадрові плани до 3 квітня.

Внаслідок скорочення штату, у компанії сподівається заощадити, але разом з тим гендиректор McDonald's зауважив, що у нього немає конкретних цілей щодо того, скільки потрібно заощадити або скількох людей потрібно скоротити.

Вплив інфляції та пандемії

У McDonald's працюють близько 200 тисяч осіб. Мовиться не лише про персонал в ресторанах, але й тих, хто перебуває на корпоративних посадах. Понад 75% цих працівників перебувають за межами США.

В наслідок пандемії, люди почали замовляли більше їжі на виніс, а продажі McDonald's зросли за останній рік, оскільки інфляція змусила відвідувачів ресторанів шукати більш дешеві варіанти харчування.

Однак у мережі ресторанів заявили, що компанія не спочиває на лаврах, окресливши план подолання внутрішніх бар'єрів, зростання інновацій та скорочення роботи, яка не відповідає пріоритетам компанії.

Також McDonald's планує прискорити темпи відкриття своїх ресторанів, щоб відповісти на підвищений попит. Компанія заявила, що бачить можливість для подальшого зростання на багатьох своїх основних ринках.

McDonald's стала не єдиною компанією, котра заявила про плани скоротити значну частину свого штату. Про це також останнім часом повідомляв Amazon, Salesforce та Goldman Sachs.