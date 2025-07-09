McDonald's відмовляється від трубочок

У мережі ресторанів McDonald’s в Україні запроваджують поступове скорочення використання трубочок. Відтепер холодні напої в залах подаватимуться без соломинки, а паперові трубочки замінюють на нові екокришки або видаватимуть їх лише за запитом.

Як видаватимуть напої

Для замовлень "із собою" або на виніс вводяться нові паперові кришечки з отвором. Як пояснила компанія, цей крок – частина більшої екоініціативи зі зменшення зайвого пакування, інформує 24 Канал.

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Віднедавна в нас з'явились нові паперові кришечки, з яких зручно пити просто через отвір. А в залах ресторанів ми подаємо холодні напої без кришечки. Тож пити зі стаканчика теж буде комфортно,

– запевнили в компанії.

Для деяких напоїв трубочки таки залишать

У McDonald’s зауважили, що трубочки поступово зникнуть з усіх форматів обслуговування. Виняток становитимуть лише Макшейки та лимонади, де використання соломинок залишається необхідним.

"Розуміємо, що такі зміни можуть бути незвичними. Проте це ще один крок на шляху до зменшення зайвого пакування та турботи про довкілля", – йдеться в офіційному повідомленні.

До слова, з 2024 року McDonald’s в Україні вже відмовився від пластикових трубочок, замінивши їх на паперові.