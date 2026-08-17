В Україні очікують "магазинопад": деякі мережі можуть зникнути назавжди

Український ринок роздрібної торгівлі може найближчим часом зіткнутися з новою хвилею угод. Як наслідок, можуть зникнути деякі впізнавані бренди.

В Україні очікують "магазинопад"

Великі мережі супермаркетів, ймовірно, активніше скуповуватимуть менших конкурентів, які не можуть забезпечити достатню прибутковість. Про це LIGA.net розповів співзасновник шведського проєкту для власників компаній DYB Ігор Гут.

За словами Гута, частині невеликих торговельних мереж дедалі складніше працювати самостійно. Бізнес може мати значний оборот, але при цьому не приносити власникам достатнього чистого прибутку.

Найближчим часом ще побачимо магазинопад,

– заявив він.

Експерт пояснив, що проблеми особливо проявляються під час спроби масштабувати бізнес. Розширення мережі потребує додаткових ресурсів, а разом із цим виникають нові операційні та фінансові труднощі. У результаті власники можуть дійти висновку, що вигідніше продати бізнес більшому гравцю, ніж продовжувати самостійно боротися за прибутковість.

Засновник Grape Юрій Гладкий зазначив, що переговори щодо потенційного продажу ведуться навколо багатьох торговельних мереж. Однак сам факт переговорів ще не означає, що власники остаточно погодилися на угоду.

Таким чином, наразі йдеться не про масовий продаж магазинів, а про процес, який може активізуватися найближчим часом.

Найскладнішим може стати наступний сезон

На ринку також очікують, що активність навколо поглинань може посилитися навесні. Співвласник великої української виробничої компанії, яка постачає продукцію торговельним мережам, на умовах анонімності розповів, що бізнес уже готується до такого сценарію.

Причина – побоювання щодо складної зими та її можливого впливу на роботу ритейлу. На цьому тлі для невеликих мереж, які й без того мають проблеми з прибутковістю, продаж більшому конкуренту може стати одним із варіантів збереження бізнесу.

Якщо прогноз справдиться, український ринок ритейлу може чекати помітний переділ: сильніші мережі отримають можливість швидко розширити свою присутність, а частина невеликих гравців ризикує зникнути або перейти під контроль більших конкурентів.

До прикладу, навесні стало відомо, що мережа супермаркетів "Арсен", "Фреш", "Союз" і "Квартал" буде закрита, попри зростання виторгу, через збитковість і бажання власника зосередитися на нових проєктах.

Конкуренція з великими мережами, такими як "АТБ" і "Сільпо", ускладнює виживання регіональних мереж, що призводить до необхідності адаптуватися до нових умов ринку.