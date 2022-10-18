Microsoft "тихо" звільнила близько тисячі співробітників, – ЗМІ

Американський техногігант Microsoft звільнив близько 1 тисячі співробітників. Під скорочення потрапили працівники одразу декількох відділів.

Про це, зокрема, свідчать заяви низки звільнених працівників корпорації у соціальних мережах. Інформацію також підтвердив анонімний представник Microsoft в електронному листі, пише Business Insider.

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Microsoft скоротила близько тисячі співробітників

Як зазначає західне видання, скорочення торкнулися усієї компанії – від ігрового підрозділу Xbox до передової організації Microsoft Strategic Missons and Technology. Представник корпорації у листі Business Insider підтвердив інформацію, проте точної кількості звільнених працівників не назвав:

Як і всі компанії, ми регулярно оцінюємо наші бізнес-пріоритети та вносимо відповідні корективи у структуру компанії. Ми продовжимо інвестувати у наш бізнес та наймати співробітників в основні для зростання галузі наступного року,

– заявило джерело.

Водночас, керівник команди Microsoft Mission Engineering повідомив співробітників, що корпорація "депріоритизує уже розпочату роботу". Зауважимо, що Microsoft загалом налічує близько 180 тисяч працівників по всьому світу. У липні корпорація заявляла, що має намір скоротити менше ніж 1% від усього свого штату.

До слова, Microsoft стала черговим техногігантом, що скорочує персонал на тлі побоювань щодо майбутньої рецесії економіки Сполучених Штатів Америки. Раніше про звільнення людей також оголосили, зокрема, Oracle, Intel та Apple.

Додамо, що за даними нещодавнього опитування KMPG, 51% керівників компаній розглядає ймовірність скорочення кількості робочих місць у найближчі 6 місяців.