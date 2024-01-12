Зміна лідера: Microsoft обігнав Apple та став найдорожчою компанією у світі

Вперше з 2021 року Microsoft випередила свого конкурента Apple й стала найдорожчою компанією у світі. На думку аналітиків, це зміна лідера була неминучою.

Зміна лідерів ринку

11 січня ринкова оцінка Microsoft досягла 2,875 трильйона доларів, що забезпечило їй перше місце з капіталізації у світі. Той самий показник у Apple – становив 2,871 трильйона доларів.

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Річ у тім, що акції виробника iPhone просіли на початку 2024 року через побоювання інвесторів щодо попиту на їх техніку. Водночас акції Microsoft зростали в ціні на тлі новин про розвиток штучного інтелекту – ChatGPT.

Було неминуче, що Microsoft обжене Apple. Microsoft росте швидше і може отримати більше вигоди з революції генеративного ШІ,

– прокоментував аналітик D.A. Davidson Гіл Лурія.

Нагадаємо, що Microsoft у 2018 році лише кілька разів випереджала Apple у рейтингу найдорожчих компаній, проте ненадовго. Востаннє це сталося в 2021 році, коли побоювання з приводу дефіциту в ланцюжку постачання через пандемію COVID вдарили по акціях виробника iPhone.

Чому Apple втрачає свої позиції

Експерти відзначають, що Apple почала втрачати свої позиції після серії падінь рейтингів компанії. Це призвело до сумнівів серед інвесторів щодо подальшого покращення продажів iPhone.

Нині Волл-стріт більш позитивно ставиться до Microsoft. У компанії немає рейтингу "продавати", і майже 90% брокерських компаній, що працюють з компанією, рекомендують купувати акції. Apple має два рейтинги "продавати", і лише дві третини аналітиків, які висвітлюють компанію, оцінюють її як "купувати",

– резюмують аналітики.

Водночас акції обох компаній виглядають відносно дорогими з точки зору співвідношення ціни до їхнього очікуваного прибутку.

Особливо відчутним для Apple стало зниження обсягів продажів їхніх смартфонів в Китаї.