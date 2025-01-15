Мінімальні внески – мінімальна пенсія: ФОПи ризикують залишитися з найнижчими виплатами

Підприємці в Україні, які сплачують лише мінімальні внески до Пенсійного фонду, ризикують отримати мінімальну пенсію після виходу на заслужений відпочинок.

Яку пенсію можуть отримувати ФОПи

Фізичні особи-підприємці (ФОП) можуть претендувати на пенсію на загальних підставах за досягнення 60, 63 або 65 років залежно від наявного страхового стажу. Детально про розмір пенсії для ФОПів, розповідає 24 Канал.

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Важливо. Розмір їхньої майбутньої пенсії залежить безпосередньо від того, скільки вони сплачують у вигляді Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Якщо ФОП не сплачує ЄСВ або робить це мінімальними платежами, це негативно впливає на:

Страховий стаж, який зараховується лише за умови сплати ЄСВ.

Розмір пенсійних виплат, адже мінімальний внесок забезпечує лише базовий коефіцієнт зарплати, що враховується під час розрахунку пенсії.

Як підвищити розмір пенсії

Через це багато підприємців після завершення активної діяльності потім можуть розраховувати на мінімальну пенсію.

Щоб уникнути таких ситуацій, експерти рекомендують підприємцям враховувати необхідність не лише накопичення стажу, а й регулярної сплати внесків у більшому розмірі, ніж мінімальний.

Це напряму впливає на рівень матеріального забезпечення у старості. Водночас для тих, хто вже отримує пенсію, держава передбачає доплати.

Наприклад, у січні 2025 року громадянам віком від 80 років буде нараховано додатково 570 гривень за умови, що їхня щомісячна пенсія не перевищує 10 340 гривень.