Плутанина з датами закриття ФОП

Податковий консультант Михайло Смокович пояснив 24 Каналу, як діяти в такій ситуації, щоб уникнути проблем із документами.

Дивіться також В Україні закрили рекордну за 5 років кількість ФОПів: детальна динаміка по сферах і регіонах



"Маємо зараз таку проблему – ті ФОПи які подали заяву на закриття 31 грудня 2024 року, зараз бачать в кабінеті платника Дату зняття з обліку 9 – 12 січнем 2025 року", – зазначив Смоктович.



Різні дати у полі закриття ФОП / Скриншот з тг-каналу "Про податки ФОП в Україні"

Важливо. Водночас, за словами фахівця, податкові зобов'язання за 2025 рік для таких ФОПів не виникатимуть.

Як це виглядає

У системі обліку для ФОПів, які подали заяву на закриття 31 грудня 2024 року, може бути зазначено дві різні дати:

У полі "Дата державної реєстрації припинення" — правильна дата 31.12.2024.

У полі "Дата зняття з обліку" — січень 2025 року (наприклад, 9 або 12 число).

Зауважте. Податкова служба пообіцяла відкоригувати дані, щоб дата зняття з обліку також відповідала 31 грудня 2024 року.

Що зі звітами

Михайло Смокович пояснив, що ліквідаційні звіти, подані за 2024 рік із датою закриття 31.12.2024, податкова приймає без проблем. Він радить зачекати на коригування даних у системі, але навіть без цього подання звітів можливе.