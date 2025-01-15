Путаница с датами закрытия ФЛП

Налоговый консультант Михаил Смокович объяснил 24 Каналу, как действовать в такой ситуации, чтобы избежать проблем с документами.

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"Имеем сейчас такую проблему – те ФЛП которые подали заявление на закрытие 31 декабря 2024 года, сейчас видят в кабинете плательщика Дату снятия с учета 9 – 12 января 2025 года", – отметил Смоктович.

Разные даты в поле закрытия ФЛП / Скриншот с тг-канала "О налогах ФЛП в Украине"

Важно. В то же время, по словам специалиста, налоговые обязательства за 2025 год для таких ФЛП не будут возникать.

Как это выглядит

В системе учета для ФЛП, которые подали заявление на закрытие 31 декабря 2024, может быть указано две разные даты:

В поле "Дата державної реєстрації припинення" - правильная дата 31.12.2024.

В поле "Дата снятия с учета" - январь 2025 года (например, 9 или 12 число).

Обратите внимание. Налоговая служба пообещала откорректировать данные, чтобы дата снятия с учета также соответствовала 31 декабря 2024 года.

Что с отчетами

Михаил Смокович объяснил, что ликвидационные отчёты, поданные за 2024 год с датой закрытия 31.12.2024, налоговая принимает без проблем. Он советует подождать корректировки данных в системе, но даже без этого подача отчетов возможна.