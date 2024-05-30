Рада ЄС встановила підвищені митні тарифи на зернові продукти з Росії та Білорусі

Сьогодні Рада Євросоюзу встановила підвищення митних тарифів на зернові, олійні культури та продукти з них, які імпортуються з Росії та Білорусі. В ЄС вважають, що це "фактично призупинить імпорт цих продуктів".

Тарифи на зернові продукти з Росії та Білорусі зростуть

В Євросоюзі вважають, що такі дії запобігатимуть дестабілізації зернового ринку ЄС, а також зупинять російський експорт незаконно викраденого українського зерна. Підвищені мита набудуть чинності з 1 липня 2024 року. Про це повідомили в Раді ЄС за результатами засідання, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Постанова підвищує імпортні тарифи на зернові, олійні та похідні продукти, а також на гранули з бурякового жому та сушений горох з Російської Федерації, а також з Республіки Білорусь, за які наразі імпортери не сплачують або сплачують низькі мита. Крім того, ці товари будуть позбавлені доступу до тарифних квот Союзу,

– сказав міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем.

Віцепрезидент Єврокомісії з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що наразі в Євросоюзі не обговорюють санкції проти цих товарів. За його словами, це окрема процедура, яка вирішується країнами-членами "принципом єдності".

Зараз ми обговорюємо можливості застосування високих тарифів до певних російських товарів. Безумовно, сьогодні вже існує значний ступінь торговельного розриву між ЄС та Росією, але ми готові вивчати нові можливості,

– заявив Домбровскіс.

Державний секретар Міністерства закордонних справ Латвії Андріс Пельшс зазначив, що його уряд заборонив імпорт цієї продукції на національному рівні. Він очікує, що певні заходи ухвалять й на рівні ЄС. Андріс Пельшс каже, що робота над подальшими санкціями проти Росії "це моральний обов’язок європейців".