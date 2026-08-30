Мобільний зв'язок може знову подорожчати: чого чекати українцям до кінця року

В Україні до кінця 2026 року можливе нове підвищення тарифів на мобільний зв’язок через необхідність закупівлі обладнання для автономної роботи мереж. Подорожчання не буде однаковим для всіх абонентів.

Який прогноз щодо мобільних тарифів в Україні

З наближенням зими й загрози відключень світла і блекаутів, українські оператори можуть коригувати ціни на мобільні тарифи. Про можливу зміну вартості послуг розповів консультант з цифрових технологій eQualitie та експерт з телекомунікацій Олександр Глущенко у коментарі УНІАН.

За його словами, мобільні компанії діятимуть гнучко та переглядатимуть цінники вибірково.

Оператори, найімовірніше, діятимуть вибірково: переглядатимуть насамперед архівні тарифи, пропонуватимуть перехід на нові пакети або поєднуватимуть вищу ціну зі збільшенням обсягу інтернету, хвилин чи роумінгових послуг,

– Олександр Глущенко, консультант з цифрових технологій eQualitie та експерт з телекомунікацій.

Головним чинником нових витрат для телеком-ринку є ініціатива Мінцифри забезпечити автономну роботу щонайменше 70% базових станцій протягом 72 годин. Втім, наразі ця вимога існує лише у вигляді проєкту постанови про Програму діяльності Кабміну, який опрацьовують у профільному комітеті Верховної Ради.

Чому оператори піднімають ціни

Для забезпечення автономності компаніям доводиться масово закуповувати нові акумулятори, генератори та системи контролю живлення. Додатковий фінансовий тиск створюють зростання цін на електроенергію, пальне, складніша логістика під час блекаутів, а також коливання курсу гривні, адже значна частина обладнання купується за кордоном.

Орієнтиром можуть бути вже оголошені точкові перегляди, де зростання становило приблизно 10 – 57%, але переносити цей діапазон на весь ринок або робити на його основі прогноз не можна. Слід просто враховувати, що вимога енергонезалежності до 10 годин призвела до підвищення тарифів в два рази,

– Олександр Глущенко, консультант з цифрових технологій eQualitie та експерт з телекомунікацій.

Експерт наголосив, що для абонента важливим буде не лише сам факт підвищення ціни, а й якість зв'язку. Якщо нові тарифи забезпечать реальну енергонезалежність станцій і стабільний 4G під час відключень світла, це стане інвестицією в надійність послуг.

Як формується собівартість послуг

Як раніше розповідав 24 Канал у матеріалі про те, за що українці насправді платять операторам, значну частину витрат формує саме резервне живлення. Наприклад, Київстар встановлював сотні тисяч акумуляторів і тисячі генераторів, а споживання пального у періоди тривалих блекаутів зростало у понад сім разів.

Окрім витрат на автономність і ремонт пошкоджених мереж, на собівартість впливають дефіцит кваліфікованих кадрів та пікові навантаження, коли під час відключень світла мільйони абонентів одночасно переходять із домашнього Wi-Fi на мобільний інтернет.