Monobank додав функцію "Майбутні платежі": як це полегшить життя користувачів

Monobank розширив функціонал свого мобільного застосунку. Тепер клієнтам буде зручніше будувати свої фінансові плани.

Нові можливості

Співзасновник Monobank Олег Гороховський розповів про новий можливості застосунку. Тепер в ньому є функції "Майбутні платежі".

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Завдяки оновленню користувачі зможуть бачити, які платежі буде стягнуто впродовж наступних двох днів.

За нашими даними, завдяки цій функції життя пересічного українця стане простішим на 0,08%,

– з гумором розповів про оновлення Гороховський.

"Національний кешбек" набирає обертів

У застосунку Monobank та інших банків можна відкрити картку, на яку будуть зараховуватися кошти за програмою "Національний кешбек". Українцям повертатимуть до 10% за придбання товарів українських виробників, які беруть участь у програмі.

Максимальна сума, яку можна накопичити – 3 тисячі гривень. Їх можна витратити на комунальні платежі, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно тощо. Також гроші можна задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Можливості перевести їх у готівку не буде.