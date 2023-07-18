Зумів поєднати три роботи одночасно: у США чоловік заробив 344 тисячі доларів за рік

Подекуди навіть одна робота здатна виснажити та забрати усі сили. Втім, декому вдається поєднувати одразу кілька робіт, а ІТ-працівник з Техасу й взагалі побив рекорд.

48-річний мережевий інженер з Техасу розповів про те, як зумів в рази збільшити свої доходи. Ім'я героя зберегли в таємниці, аби в нього не виникало проблем, адже не всім роботодавцям подобається, коли їхні працівники мають підробітки.

Читайте також Цих працівників "відривають з руками": які вакансії влітку найбільш популярні

Навіщо чоловіку три роботи

Працювати на декількох роботах чоловік не планував. У 2020 році інша фірма просто запропонувала йому контракт, і він планував змінити роботу. Друг йому порадив не поспішати та спробувати поєднувати дві.

Чоловік погодився, адже був готовий звільнитися зі старого місця у випадку, якщо щось не встигатиме. З часом він влився у ритм та почав встигати закривати завдання на обох роботах.

Коли у 2022 році йому запропонували третю роботу, попередні дві займали близько 30 годин на тиждень. Він вирішив спробувати, і тепер працює на трьох посадах.

Зараз три роботи забирають у нього 40 годин та кілька вечорів на тиждень. Йому вдалося виплатити іпотеку та кредити на машини. Тепер він відкладає гроші, щоб дати дітям хорошу освіту, яка у США дуже дорога.

Я досі живу на одну зарплату. Я не дозволяю собі думати, що у мене стало більше грошей на іграшки і подорожі. Але приємно, коли у тебе є можливість сказати: "А поїхали в Дісней Ленд" чи просто взяти і купити сушарку або посудомийку, не плануючи це заздалегідь,

– розповів чоловік.

Також він не переймається моральною стороною запитання, адже виконує усі обов'язки, які на нього покладають роботодавці.