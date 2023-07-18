48-летний сетевой инженер из Техаса рассказал о том, как сумел в разы увеличить свои доходы. Имя героя сохранили в тайне, чтобы у него не возникало проблем, ведь не всем работодателям нравится, когда у их работников есть подработки.

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Зачем мужчине три работы

Работать на нескольких работах мужчина не планировал. В 2020 году другая фирма просто предложила ему контракт и планировал сменить работу. Друг ему посоветовал не торопиться и попытаться совмещать две.

Муж согласился, ведь был готов уволиться со старого места в случае, если что-то не будет успевать. Со временем он влился в ритм и стал успевать закрывать задачи на обеих работах.

Когда в 2022 году ему предложили третью работу, предыдущие две занимали около 30 часов в неделю. Он решил попробовать и теперь работает на трех должностях.

Сейчас три работы отнимают у него 40 часов и несколько вечеров в неделю. Ему удалось выплатить ипотеку и кредиты на машины. Теперь он откладывает деньги, чтобы дать детям хорошее образование, которое в США очень дорогостоящее.

Я все еще живу на одну зарплату. Я не позволяю себя думать, что у меня стало больше денег на игрушки и путешествия. Но приятно, когда у тебя есть возможность сказать: "А поехали в Дисней Лэнд" или просто взять и купить сушилку или посудомойку, не планируя это заранее,

– рассказал мужчина.

Также он не занимается моральной стороной вопроса, ведь выполняет все обязанности, которые на него возлагают работодатели.