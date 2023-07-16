Украинский рынок найма медленно восстанавливается. Количество вакансий растет и работодатели готовы предлагать хорошие условия труда для качественных кадров.
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Какие вакансии самые популярные
Как рассказал директор по коммуникациям Work.ua Максим Пилипенко, в десятку наиболее растущих категорий входят рабочие специальности, а также те, которые связаны со строительством. Спрос на специалистов здесь очень велик.
Почти полностью восстановили объемы найма в сфере энергетики, автобизнеса, пищевой промышленности, гостинично-ресторанного бизнеса, строительстве, медицине и услугах населению. Интересно, что сейчас здесь вакансий больше, чем было до полномасштабного вторжения россиян.
Что касается проблем, то компании, занимающиеся логистикой, почти не могут нанимать водителей. Причина – мобилизация.
Логисты говорили, что очень сложно нанимать водителей. Хочу процитировать владельцев бизнесов, которые говорят: "нанимаем водителя, а завтра его останавливают и вручают повестку",
– рассказал Пилипенко.
Он добавил, что из-за мобилизации стало очень сложно нанимать мужчин на официальных условиях.