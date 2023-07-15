Как отмечают специалисты, в Украине фиксировали нехватку рабочей силы еще до полномасштабного вторжения российских оккупантов. Когда Украину покинули миллионы граждан – ситуация стала крайне угрожающей.

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Сколько работников нужно будет найти

Эксперты подсчитали, что в течение следующих 10 лет на украинском рынке труда нужно будет привлечь как минимум 4,5 миллиона работников.

Поскольку страна приближается к послевоенной эпохе восстановления общества, потребности в рабочей силе будут только расти, чтобы отвечать требованиям экономического восстановления,

– заявили в Минэкономики.

Также специалисты добавляют: восстановить рынок труда – это первоочередная задача для будущей победы, и ее решение не станет естественным следствием победы в войне.

Напомним, летом прошлого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о реформе рынка занятости. Речь шла о том, что если в течение месяца официально безработные не смогут найти работу, то они будут привлекаться к общественно полезным работам.