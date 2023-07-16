Український ринок найму поволі відновлюється. Кількість вакансій зростає, і роботодавці готові пропонувати хороші умови праці для якісних кадрів.
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Які вакансії найпопулярніші
Як розповів директор з комунікацій Work.ua Максим Пилипенко, до десятки найбільш зростаючих категорій входять робочі спеціальності, а також ті, які пов'язані з будівництвом. Попит на фахівців тут дуже великий.
Майже повністю відновили обсяги найму у сферах енергетики, автобізнесу, харчової промисловості, готельно-ресторанного бізнесу, будівництві, медицині та послугах населенню. Цікаво, що зараз тут вакансій більш аніж було до повномасштабного вторгнення росіян.
Що стосується проблем, то компанії, які займаються логістикою, майже не можуть наймати водіїв. Причина – мобілізація.
Логісти говорили, що дуже складно наймати водіїв. Хочу процитувати власників бізнесів, які кажуть: "наймаємо водія, а завтра його зупиняють і вручають повістку",
– розповів Пилипенко.
Він додав, що через мобілізацію стало вкрай складно наймати чоловіків на офіційних умовах.