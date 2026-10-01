"Покажіть чек": чи має право охорона супермаркету зупиняти покупців

Ситуація, коли після оплати покупки охоронець на виході просить показати чек, знайома багатьом українцям. Стало відомо, чи справді покупець зобов'язаний виконувати таку вимогу та що може зробити охорона, якщо людина відмовиться.

Чи зобов'язані покупці показувати чек

Загальних юридичних підстав примушувати покупця показувати чек на виході з магазину немає, пише 24 Канал.

Згідно з українським законодавством, у роздрібній торгівлі товар переходить у власність покупця після оплати та отримання. Сам чек є документом, який підтверджує факт проведення розрахункової операції. Юристи пояснюють це тим, що:

працівники охорони не є правоохоронцями;

вони працюють на суб'єкта господарювання та не мають повноважень державних органів;

огляд речей покупця можливий лише за його згодою.

Перевірка чеків на виході є внутрішньою процедурою торговельної мережі, яка використовується для контролю можливих помилок або втрат, однак не створює для покупця юридичного обов'язку пред'являти чек,

– зазначають юристи Mudri.partners.

Коли охорона може викликати поліцію

Держпродспоживслужба зазначає, що охорона може стежити за товаром та діями людей у торговельній залі, зокрема за допомогою камер відеоспостереження. Поліцію можуть викликати, якщо:

на виході спрацювала противикрадальна рамка; камери зафіксували можливу крадіжку; інші покупці помітили крадія та повідомили про це охорону.

При цьому охоронці не мають права самостійно обшукувати речі покупця без його згоди.

Що робити, якщо вас не випускають з магазину

Якщо охоронець просить показати чек, покупець може добровільно погодитися на таку перевірку або відмовитися. Інша ситуація – якщо працівники магазину намагаються утримувати людину або не дозволяють їй вийти без проведення огляду.

У такому випадку покупець може звернутися до поліції. Якщо є підозра у вчиненні правопорушення, саме правоохоронці мають відповідні повноваження для подальших процесуальних дій.

Чи можна не брати касовий чек

Водночас відсутність обов'язку показувати чек охоронцю не означає, що чек не потрібен самому покупцю.

Покупець може відмовитися від паперового чека, якщо отримує його в електронній формі. Але продавець у будь-якому випадку повинен зареєструвати розрахункову операцію та видати покупцю розрахунковий документ на повну суму покупки.

Для споживача чек залишається важливим документом, адже він підтверджує факт придбання товару. Він може знадобитися, зокрема, для повернення товару або захисту своїх прав.

Тож показувати чек охоронцю покупець загалом не зобов'язаний. Якщо ж у працівників магазину є підстави підозрювати крадіжку, вони можуть звернутися до поліції, а не проводити примусовий обшук самостійно.

Нагадаємо, що фіскальний чек є важливим документом, який підтверджує факт розрахункової операції та захищає права споживача. Це розрахунковий документ, який підтверджує факт оплати товарів або послуг і формується через реєстратор розрахункових операцій (РРО) чи програмний РРО (через планшет, смартфон чи комп'ютер).

Він містить дані про продавця, суму покупки, дату й час операції та фіскальний номер, що дозволяє податковій службі обліковувати проведені розрахунки.