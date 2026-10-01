Обязаны ли покупатели предъявлять чек

Общих юридических оснований заставлять покупателя предъявлять чек при выходе из магазина нет, пишет 24 Канал.

Согласно украинскому законодательству, в розничной торговле товар переходит в собственность покупателя после оплаты и получения. Сам чек является документом, подтверждающим факт проведения расчетной операции. Юристы объясняют это тем, что:

сотрудники охраны не являются сотрудниками правоохранительных органов;

они работают на хозяйствующий субъект и не обладают полномочиями государственных органов;

досмотр вещей покупателя возможен только с его согласия.

Проверка чеков на выходе является внутренней процедурой торговой сети, которая используется для контроля возможных ошибок или потерь, однако не создает для покупателя юридической обязанности предъявлять чек,

– отмечают юристы Mudri.partners.

Когда охрана может вызвать полицию

Госпродпотребслужба отмечает, что охрана может следить за товаром и действиями людей в торговом зале, в частности с помощью камер видеонаблюдения. Полицию могут вызвать, если:

На выходе сработала антикражевая рамка; Камеры зафиксировали возможную кражу; Другие покупатели заметили вора и сообщили об этом охране.

При этом охранники не имеют права самостоятельно обыскивать вещи покупателя без его согласия.

Что делать, если вас не выпускают из магазина

Если охранник просит показать чек, покупатель может добровольно согласиться на такую проверку или отказаться. Другая ситуация – если сотрудники магазина пытаются удержать человека или не позволяют ему выйти без проведения досмотра.

В таком случае покупатель может обратиться в полицию. Если есть подозрение в совершении правонарушения, именно правоохранительные органы обладают соответствующими полномочиями для дальнейших процессуальных действий.

Можно ли не брать кассовый чек

В то же время отсутствие обязанности показывать чек охраннику не означает, что чек не нужен самому покупателю.

Покупатель может отказаться от бумажного чека, если получает его в электронной форме. Но продавец в любом случае должен зарегистрировать расчетную операцию и выдать покупателю расчетный документ на полную сумму покупки.

Для потребителя чек остается важным документом, ведь он подтверждает факт приобретения товара. Он может понадобиться, в частности, для возврата товара или защиты своих прав.

Поэтому покупатель в целом не обязан показывать чек охраннику. Если же у сотрудников магазина есть основания подозревать кражу, они могут обратиться в полицию, а не проводить принудительный обыск самостоятельно.

Напомним, что фискальный чек является важным документом, который подтверждает факт расчетной операции и защищает права потребителя. Это расчетный документ, подтверждающий факт оплаты товаров или услуг и формируемый через кассовый аппарат (КА) или программный КА (через планшет, смартфон или компьютер).

Он содержит данные о продавце, сумме покупки, дате и времени операции, а также фискальный номер, позволяющий налоговой службе учитывать проведенные расчеты.