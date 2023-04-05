Наближений до Путіна олігарх не зміг придбати аеропорт у Німеччині

Російський олігарх Віктор Харитонін не зміг купити аеропорт Франкфурт-Хан на заході Німеччини. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Харитонін не зміг купити аеропорт Франкфурт-Хан

У лютому цього року компанія NR Holding, яка пов'язана з росіянином Віктором Харитоніним, подала заявку на купівлю збанкрутілого аеропорту Франкфурт-Хан. У заявці значилась сума в 20 мільйонів євро.

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Однак наміри друга Путіна купити аеропорт збурило німецьке суспільство та політиків, тож Харитонову не дозволили стати власником Франкфурт-Хан.

Що відомо про Харитоніна Харитонін володіє компанією "Фармстандарт", яка є одним із головних виробників вакцини "Спутнік V", а й ого статки оцінюються в 1,4 мільярда доларів.

Також російський олігар х перебуває під санкціями США, однак не включений до санкційних списків ЄС.

Що відомо про Франкфурт-Хан та хто його купив

Новим власником аеропорту стала компанія Triwo AG з Тріра, яка належить голові спілки торгово-промислових палат Німеччини Петеру Адріану. До слова, новий власник Франкфурт-Хан запропонувала вищу ціну, ніж Харитонін, однак точна сума угоди не розголошується.

Петр Адріан пообіцяв, що збереже регулярні рейси та робочі місця для 400 працівників повітряної гавані.

Довідка. Франкфурт-Хан – єдиний великий аеропорт у західній федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Повітряна гавань вигідно розташована між Франкфуртом-на-Майні та Люксембургом. Вона була побудована в 1950 роках як авіабаза США, а потім почала приймати й цивільні рейси. З осені 2021 р. аеропорт виявився неплатоспроможним і був виставлений на продаж.