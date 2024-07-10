Кабмін схвалив законопроєкт про "національний кешбек"

Уряд затвердив законопроєкт про національний кешбек, анонсований президентом Володимиром Зеленським. Цей законопроєкт передбачає внесення змін до Податкового кодексу для реалізації програми кешбеку.

Кешбек на українські товари

Згідно зі змінами, пропонованими в законопроєкті, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді коштів, отриманих у межах реалізації експериментального проєкту "Зроблено в Україні".

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Дедлайн запуску кешбеку кілька разів переносився. Раніше планувалося презентувати програму до кінця березня, проте новий план передбачає запуск до вересня.

Сценарії програми кешбеку

У програмі кешбеку передбачено два можливі сценарії:

Кешбек як на харчові товари, так і на непродовольчий ритейл.

Кешбек лише за купівлю нехарчових товарів.

Від вибору сценарію залежить бюджет програми: перший варіант вимагає 2–3 мільярди гривень, другий – 1–2 мільярди гривень.