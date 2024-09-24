Майже 24 мільйони гривень: українцям нарахували перший Нацкешбек

За три тижні бета-тесту українцям нарахували 23,6 мільйона гривень Нацкешбеку. До програми все ще можна долучитися.

Національний кешбек для українців

Нині в Україні продовжується головний бета-тест Нацкешбеку, який є однією із наймасштабніших послуг в історії цифрової держави.

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Результати у цифрах такі:

1,6 мільйона – карток Нацкешбеку відкрито;

10 – банків долучилися до програми стали партнерами;

1 137 – виробників доєдналися до програми.

Федоров закликав українців приєднатися до програми Нацкешбеку, тому що це допомагає економіці й є вигідним для самих громадян.

Нагадаємо! Як працює послуга, можна ознайомитися в інструкції.