Майже 24 мільйони гривень: українцям нарахували перший Нацкешбек
24 вересня 2024, 10:05Читать новость на русском
Джерело:Михайло Федоров
За три тижні бета-тесту українцям нарахували 23,6 мільйона гривень Нацкешбеку. До програми все ще можна долучитися.
Національний кешбек для українців
Нині в Україні продовжується головний бета-тест Нацкешбеку, який є однією із наймасштабніших послуг в історії цифрової держави.
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Результати у цифрах такі:
- 1,6 мільйона – карток Нацкешбеку відкрито;
- 10 – банків долучилися до програми стали партнерами;
- 1 137 – виробників доєдналися до програми.
Федоров закликав українців приєднатися до програми Нацкешбеку, тому що це допомагає економіці й є вигідним для самих громадян.
Нагадаємо! Як працює послуга, можна ознайомитися в інструкції.