Чому не можна викидати чек із супермаркету: які ризики є для покупців

Фіскальний чек із супермаркету варто зберігати навіть після виходу з магазину. Він допоможе підтвердити факт покупки, захистити права споживача та розв'язати суперечки з продавцем, якщо товар виявиться неякісним.

Коли чек може знадобитися

У ДПС наголошують, що розрахунковий документ є важливим доказом покупки. Він може бути паперовим або електронним - зокрема, у вигляді чека, надісланого на електронну пошту, чи документа, доступного за QR-кодом.

Саме чек допоможе, якщо потрібно підтвердити покупку, звернутися щодо гарантійного ремонту або вимагати повернення коштів за неякісний товар. Він також може стати в пригоді в разі претензій до продуктів, які могли спричинити погіршення самопочуття.

Водночас відсутність фіскального чека не завжди означає, що покупець втрачає право на повернення товару. За статтею 9 Закону України "Про захист прав споживачів" непродовольчий товар належної якості можна обміняти протягом 14 днів, не враховуючи дня купівлі, якщо він не використовувався, збережено його товарний вигляд, властивості, пломби та ярлики. Факт придбання можна підтвердити й іншими доказами.

Чому не варто залишати чек біля каси

Є й інша причина забирати чек із собою. Зловмисники можуть скористатися документом, залишеним іншим покупцем: знайти в торговому залі такі самі товари та спробувати винести їх, показавши чужий чек охороні.

Крім того, фіскальні чеки важливі для прозорого обліку продажів і сплати податків бізнесом. Тому після оплати покупки краще забрати документ із собою або перевірити, чи зберігся його електронний варіант.

До слова, коли при покупці товару касир запитує чи потрібен чек, а покупець відмовляється, це не означає що його не формують. У такому випадку продавець формує електронний чек. Такі дії гарантують це, що продаж товаріа у крамниці здійснюється відповідно до чинного законодавства.