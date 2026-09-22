ТОП професій 2026 року: як змінилися найбільш затребувані й оплачувані спеціальності

За чотири роки повномасштабної український ринок праці помітно змінився: разом із зарплатами змінився і перелік професій, на які роботодавці шукають найбільше працівників. У 2026 році серед найбільш оплачуваних вакансій особливо помітно зросла роль робітничих спеціальностей.

Які професії зараз найбільш оплачувані

Дефіцит кадрів та зміна пріоритетів вплинули на новий розподіл зарплат на ринку праці, як відомо 24 Каналу з дослідження OLX Робота. У ньому порівняли дані за серпень 2022 та серпень 2026 років.

У 2026 році найвищу медіанну зарплату серед вакансій на платформі пропонували керівнику відділу продажів – 110 тисяч гривень. До п'ятірки найбільш оплачуваних також увійшли переважно робітничі професії:

штукатур – 80 тисяч гривень;

фасадник – 70 тисяч гривень;

плиточник – 70 тисяч гривень;

муляр – 65 тисяч гривень.

Для порівняння, у серпні 2022 року найбільш оплачуваною була вакансія далекобійника – 40 тисяч гривень. Майстри з ремонту та фасадники отримували по 30 тисяч гривень, а медіанна зарплата рієлтора та рихтувальника становила 27 500 гривень.

Кого роботодавці шукають найбільше

За кількістю оголошень ситуація дещо інша. У серпні 2026 року найбільше вакансій було для продавців – 9 306 оголошень. Їхня медіанна зарплата становила 24 200 гривень.

На другому місці опинилися водії — 8 331 вакансія. При цьому медіанна зарплата за цією професією за чотири роки суттєво зросла і досягла 40 тисяч гривень. До п'ятірки найбільш затребуваних професій також увійшли:

Різноробочі – 5 011 оголошень, медіанна зарплата 30 тисяч гривень; Вантажники – 4 848 оголошень, 28 500 гривень; Кухарі – 3 384 оголошення, 29 250 гривень.

Натомість у 2022 році роботодавці найчастіше шукали водіїв – тоді на платформі було 4 468 відповідних оголошень. Далі йшли продавці, менеджери з продажу, швачки та кухарі.

Отже, дані OLX Робота показують одразу дві тенденції: роботодавці готові пропонувати вищі зарплати, а попит дедалі більше зміщується у бік робітничих професій. Якщо у 2022 році серед найбільш оплачуваних вакансій були далекобійник і рієлтор, то у 2026-му в цьому рейтингу переважають фахівці будівельних професій.

Водночас продавці, водії та кухарі залишаються серед професій із найбільшою кількістю вакансій. До них додалися різноробочі та вантажники.



