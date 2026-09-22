Які професії зараз найбільш оплачувані

Дефіцит кадрів та зміна пріоритетів вплинули на новий розподіл зарплат на ринку праці, як відомо 24 Каналу з дослідження OLX Робота. У ньому порівняли дані за серпень 2022 та серпень 2026 років.

У 2026 році найвищу медіанну зарплату серед вакансій на платформі пропонували керівнику відділу продажів – 110 тисяч гривень. До п'ятірки найбільш оплачуваних також увійшли переважно робітничі професії:

штукатур – 80 тисяч гривень;

фасадник – 70 тисяч гривень;

плиточник – 70 тисяч гривень;

муляр – 65 тисяч гривень.

Для порівняння, у серпні 2022 року найбільш оплачуваною була вакансія далекобійника – 40 тисяч гривень. Майстри з ремонту та фасадники отримували по 30 тисяч гривень, а медіанна зарплата рієлтора та рихтувальника становила 27 500 гривень.

Кого роботодавці шукають найбільше

За кількістю оголошень ситуація дещо інша. У серпні 2026 року найбільше вакансій було для продавців – 9 306 оголошень. Їхня медіанна зарплата становила 24 200 гривень.

На другому місці опинилися водії — 8 331 вакансія. При цьому медіанна зарплата за цією професією за чотири роки суттєво зросла і досягла 40 тисяч гривень. До п'ятірки найбільш затребуваних професій також увійшли:

Різноробочі – 5 011 оголошень, медіанна зарплата 30 тисяч гривень; Вантажники – 4 848 оголошень, 28 500 гривень; Кухарі – 3 384 оголошення, 29 250 гривень.

Натомість у 2022 році роботодавці найчастіше шукали водіїв – тоді на платформі було 4 468 відповідних оголошень. Далі йшли продавці, менеджери з продажу, швачки та кухарі.

Отже, дані OLX Робота показують одразу дві тенденції: роботодавці готові пропонувати вищі зарплати, а попит дедалі більше зміщується у бік робітничих професій. Якщо у 2022 році серед найбільш оплачуваних вакансій були далекобійник і рієлтор, то у 2026-му в цьому рейтингу переважають фахівці будівельних професій.

Водночас продавці, водії та кухарі залишаються серед професій із найбільшою кількістю вакансій. До них додалися різноробочі та вантажники.



